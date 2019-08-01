مراسل «البيان» يكشف آخر اللحظات في حياة العميد اليافعي

المصدر: عدن ــ البيان

روى مراسل «البيان» في مدينة عدن، ياسر اليافعي، تفاصيل الهجوم الإرهابي على معسكر الجلاء الذي استهدف بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي وأسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء.

وتحدث اليافعي عن التفاصيل الأخيرة في حياة قائد قوات الدعم والإسناد، العميد منير اليافعي، قبل استهداف المعسكر بلحظات. وقال اليافعي: «ذهبت إلى المعسكر بناء على دعوة لحضور حفل تخرج دفعة من اللواء 11 صاعقة ودفعة من قوات الدعم والإسناد، وصلت إلى المعسكر قبل بدء الحفل بدقائق، وأخذت مكاني في المنصة ضمن الضيوف، وشاهدت أبو اليمامة ينزل من المنصة، وقال لي أحد الضيوف كان بجانبي إن أبو اليمامة لا يتوقف من الصباح يتفقد الجنود وإجراءات سير العرض».

وأضاف: «بعد نزول أبو اليمامة تقريباً بدقيقتين حدث انفجار ضخم خلف المنصة مباشرة، حيث استهدفه بشكل مباشر، ما أحدث إرباكاً كبيراً فنزلتُ صوب الانفجار ورأيت عدداً من الجثث وحفرة كبيرة وشظايا تبين أنها لصاروخ وليست عملية إرهابية انتحارية كما كان متوقعاً». وذكر مراسل «البيان» أن أبو اليمامة كان دائماً ما يردد أنه مشروع شهيد من أجل قضية الشعب اليمني العادلة.