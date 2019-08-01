رئيس الوزراء اليمني: استهداف عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك اليوم الخميس أن الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة، مؤكداً أن هجوم الحوثيين على عرض عسكري في العاصمة المؤقتة عدن، يعد مؤشرا على رفضهم الصريح لجهود السلام.

الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) ١ أغسطس ٢٠١٩

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أجرى عبدالملك (الذي يتواجد حاليا في الرياض) اتصالاً هاتفياً بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل العمري، للوقوف أولاً بأول على تفاصيل العمل الإرهابي بتفجير سيارة مفخخة أمام قسم شرطة الشيخ عثمان، واستهداف عرض تخرج عسكري في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وسقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون.

واتهم عبدالملك جماعة الحوثي بـ "التصعيد ولجوئها إلى الأعمال الإرهابية بالتزامن مع التحركات الدولية والأممية للوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب، مشيرا إلى أن ذلك يعطي مؤشراً واضحاً على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي قدما في تنفيذ أجندة داعميها لتخفيف الضغط والعزلة الدولية التي يواجهها النظام الإيراني".

ووجه الأجهزة العسكرية والأمنية في عدن برفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإجرامية والإرهابية، مع تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية المعدة بالتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

وشدد عبدالملك على أن الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها لن يقفوا مكتوفي الأيدي في ظل استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وأكد أن "استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عسكرياً بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محلياً ودولياً للحل السياسي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه الميليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

رحم الله قائد اللواء الأول إسناد الشهيد منير اليافعي وشهداءنا الذين سقطوا في الهجوم الإجرامي الغادر صباح اليوم ممن كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة مليشيا التمرد الحوثية. خالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا في معسكر الجلاء. — د. معين عبد الملك (@DrMaeenSaeed) ١ أغسطس ٢٠١٩

وترحم عبد الملك على الشهداء الذين سقطوا اليوم عبر حسابه في تويتر قائلا "رحم الله قائد اللواء الأول إسناد الشهيد منير اليافعي وشهداءنا الذين سقطوا في الهجوم الإجرامي الغادر صباح اليوم ممن كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة ميليشيا التمرد الحوثية. خالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا في معسكر الجلاء"، مضيفاً "خالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا الأبطال من افراد الأمن والمواطنين الأبرياء جراء العملية الإرهابية التي استهدفت قسم شرطة الشيخ عثمان".