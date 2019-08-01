السفير السعودي باليمن يتهم إيران بالوقوف وراء هجمات عدن

المصدر: البيان الإلكتروني

اتهم السفير السعودي لدى اليمن إيران بالوقوف وراء هجوم على عرض عسكري في عدن اليوم الخميس أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران المسؤولية عنه.

كما اتهم السفير محمد بن سعيد الجابر إيران على تويتر بالمسؤولية عن هجوم آخر على مركز للشرطة في المدينة الساحلية الجنوبية لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عنه، بحسب رويترز.

الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 1, 2019