عمره 130 عاماً.. ويتقدم عائلته إلى الحج

المصدر: جدة - واس

استقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، صباح أمس، المعمر الإندونيسي، الحاج أوهي عيدروس سمري، 130 عاماً، الذي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافته خلال موسم حج هذا العام، هو وعائلته المكونة من ستة أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وأعرب الحاج أوهي عيدروس، عن بالغ سعادته، كونه أحد المستضيفين لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله أن يتقبل حجه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على ما يقدمونه لخدمة حجاج بيت الله من أعمال كبيرة، أثناء أدائهم مناسك الحج.

وأوضحت ابنته الحاجة سيتي رحيلا، أن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين على استضافة والدها وعائلتها، وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته، قبل أن يتوفاه الله.