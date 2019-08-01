وزير الدفاع التونسي يعتزم الترشّح للانتخابات الرئاسية

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

علمت «البيان» أن وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي سيعلن خلال الساعات المقبلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية، ليحقق بذلك آخر طلب تلقاه من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وأكدت مصادر قريبة من الزبيدي لـ«البيان» أنه سيصدر بياناً يعلن خلاله خوضه غمار التنافس على رئاسة البلاد خلال الانتخابات المقررة 15 سبتمبر المقبل. وكان وزير الدفاع التونسي أعلن أول من أمس أنه قد يترشح للرئاسيات إذا وجد أن لديه ما يضيفه.

وكشف عن جانب من الحديث الذي دار بينه وبين السبسي خلال آخر لقاء جمعها يوم 22 يوليو أي قبل يومين من نقل الرئيس الراحل إلى المستشفى العسكري وقبل ثلاثة أيام من وفاته. وقال الزّبيدي إنه حاول أن يجامل الرئيس ويطمئنه على أن صحته بخير، إلا أنه أجابه «أعرف أنّ السّاعة قد حلّت.. ونحن جاهزون لمشيئة الله».

وتابع الزبيدي أن السبسي أعقب تلك الكلمات بجملة من الرسائل المهمة جداً، وفق تعبيره، والتي لن يستطيع تناولها إعلامياً في الوقت الحاضر، لكن مصادر مقربة منه أكدت أن السبسي طلب منه أن يترشح لرئاسة البلاد، بهدف تأمين مسارها السياسي والديمقراطي خلال الفترة القادمة، وضمان الاستمرار على نهج الدولة المدنية في التعاطي مع الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية. إلى ذلك، قالت فاطمة المسدي النائب بالبرلمان التونسي عن حركة نداء تونس، إن 15 برلمانياً وقعوا عريضة لدعم ترشح الزبيدي، فيما أعلن النائب عن حزب «صوت الفلاحين» فيصل التبيني أنه «حصل على التزكيات المطلوبة، لترشيح الزبيدي».

ويحتاج كل مترشح للانتخابات الرئاسية إلى تزكيات إما من 10 نواب أو 40 رئيس بلدية، أو 10 آلاف ناخب من الدوائر الانتخابية.

والزبيدي طبيب حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة كلود برنار ليون 1 في ليون (فرنسا)، وكذلك شهادة الماجستير في علم وظائف الأعضاء البشرية والمزارع وظيفية، وأيضاً الماجستير في علم الصيدلة الإنسانية، إضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة في علم وظائف الأعضاء البشرية، إلى جانب شهادة دراسات وبحوث في علم الأحياء البشري، تحمل عدداً من المسؤوليات في الإدارة الطبية، وتم تكليفه منذ 1992 ببعثات الخبراء في مجال التطبيقات الطبية النووية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.