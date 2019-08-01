تظاهرات في الأُبيض السودانية تنديداً بمقتل 6 طلاب

المصدر: الأبيض (السودان) - أ ف ب

تظاهر المئات في شوارع مدينة الأبيض وسط السودان أمس، تنديداً بمقتل ستة متظاهرين بالرصاص بينهم خمسة طلاب خلال مسيرة الاثنين، فيما قررت محكمة سودانية بدء محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في 17 أغسطس الجاري.

وقتل الاثنين ستة أشخاص بينهم خمسة من طلاب المدارس الثانوية وأصيب أكثر من 60 آخرين بالرصاص أثناء تظاهرة رفضاً لتزايد شح الخبز والوقود في المدينة، على ما أفادت حركة الاحتجاج وسكان. وهتف المحتجون في مسيرة ضمت رجالاً ونساء «الدم بالدم لا نقبل الديّة» فيما كانوا يجوبون شوارع الأبيض حيث قتل المتظاهرون الستة. وحمل العديد منهم أعلام السودان وصوراً للضحايا فيما كانوا يتجمعون في ميدان قرب مقر الجيش في وسط المدينة بعدما ساروا في مناطق متفرقة من المدينة. وقالت المتظاهرة فاطمة «ليس من المقبول أن يطلقوا الرصاص الحي على أطفال لا يفعلون شيئاً سوى الهتاف». وتابعت بغضب «نريد أن يقدم للعدالة فوراً من ارتكب هذه الجريمة».

الكهرباء والخبز

ويثير انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والخبز شكاوى متكررة للسودانيين، خصوصاً في الأبيض، على ما قال سكان. وبات مشهد الطوابير الطويلة شائعاً أمام المخابز في المدينة الفقيرة. وقال معاوية سعد (35 عاماً)، موظف في شركة خاصة «الحصول على الخبز أصبح أمراً عسيراً». وأضاف «عليك الانتظار لساعة أو أكثر، وأحياناً تمر على أكثر من مخبز وتجده لا يعمل جراء انقطاع التيار الكهربائي».

وفي الخرطوم، خرج مئات الطلاب في مسيرات الثلاثاء تنديداً بمقتل زملائهم، وقررت السلطات السودانية إغلاق جميع مدارس البلاد حتى إشعار آخر، فيما فرضت حظر تجول ليلياً في الأبيض وثلاث مدن أخرى في ولاية شمال كردفان.

ودعا تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات أنصاره إلى تظاهرات حاشدة في أرجاء البلاد الخميس تحت شعار «القصاص العادل» لضحايا الأبيض. وطالب القيادي في التجمع إسماعيل التاج المجلس العسكري «بتقديم المتورطين في المجزرة (في الأبيض) للمحاسبة والمحاكمة بالسرعة المطلوبة»، كما حمّله مسؤولية حماية تظاهرات الخميس. وتابع «كلما خرجت تظاهرة سقط شهداء». واتهم المحتجون قوات الدعم السريع بقتل الطلاب في الأبيض.

الوسيط الأفريقي

ودعا محمد الحسن ولد لبات وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص بالسودان أمس إلى تقديم الجناة في مقتل التلاميذ بمدينة الأبيض إلى المحاكمة سريعاً.

وحث المجلس العسكري الحاكم وائتلاف المعارضة على توقيع إعلان دستوري محل خلاف بين الطرفين منذ أسابيع. وقال في مؤتمر صحافي إن لجنة قانونية مشتركة من الطرفين ستلتقي ومن المتوقع أن تنتهي من عملها على الوثيقة.

وأضاف أن موعد توقيع الوثيقة الدستورية سيتحدد بعد الاجتماع، وأعرب عن أمله في أن يحدث ذلك قريباً.