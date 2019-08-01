الشرعية: متمسّكون بخيار السلام وفق المرجعيات

المصدر: عدن- البيان

شدّدت الشرعية اليمنية على تمسّكها بخيار السلام القائم على المرجعيات الثلاث، وفيما استمرت ميليشيا الحوثي في خروقاتها للهدنة في محافظة الحديدة، فنّد التحالف العربي مزاعم الحوثيين، باستهدافه مناطق مدنية.

وأكّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن السلام القائم على المرجعيات الثلاث هو هدف الشرعية، بما يؤدي لإنهاء الانقلاب وتداعياته. وقال هادي خلال لقائه، محافظي محافظات صنعاء، إب، الحديدة، البيضاء وسقطرى: «أهدافنا واضحة ومسارنا محدّد من خلال التوافق الوطني، ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، وصولاً لإنهاء الانقلاب وتداعياته، والانتصار لخيارات شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام».

وأضاف هادي: «نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا، سواء في المناطق المحررة أو التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، جراء تداعيات الحرب الظالمة التي فرضتها الميليشيا على مجتمعنا وشعبنا خدمة لأهداف دخيلة لمصلحة إيران التي تستخدم الانقلابيين أدوات لزعزعة أمن واستقرار أشقائنا في دول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية، التي تسعى إيران لإنشاء حزب الله جديد على حدود الأشقاء في المملكة». وتطرّق هادي للجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي، مشدداً على أهمية تواجد محافظي المحافظات في مناطقهم ووسط الأهالي للوقوف على احتياجاتهم واستشعار أوضاعهم.

في الأثناء، واصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة في محافظة الحديدة، إذ استهدفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من المحافظة. وأفادت مصادر عسكرية أن الميليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة شرق الصالح وسط مدينة الحديدة، بقذائف المدفعية بشكل عنيف، فيما استهدف قناصة الميليشيا أفراد القوات المشتركة في خطوط التماس.

إسقاط طائرة

إلى ذلك، أسقطت القوات اليمنية المشتركة في الحديدة، أمس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي. وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء الدريهمي، وتحاول رصد وتصوير المواقع العسكرية، قبل أن يتمكن جنود القوات المشتركة من استهدافها وإسقاطها.

نفي مزاعم

بدوره، نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، مزاعم الميليشيا وعدد من المنظمات الدولية، استهداف التحالف لمناطق مدنية في عدد من المديريات. وقال الناطق باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، أمس، إنه وبمراجعة المعلومات والإحداثيات والصور التي سبقت وتلت العمليات، تبين أن التحالف العربي في اليمن لم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت.

وأشار الناطق إلى إجراء تحقيقات ميدانية في 19 ادعاء، واستمع إلى شهود عيان في الأراضي اليمنية، وكلها أكدت أن التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء. وشدد الناطق باسم فريق تقييم الحوادث، منصور المنصور، على التزام التحالف العربي بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادعاءات.

إتلاف لغم

تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي حجة. وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري، إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء بحيص التابع لمديرية عبس.

وكان التشكيل البحري أعلن الأسبوع الماضي، أسر ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام.