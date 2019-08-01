المسماري: هدفنا الوحيد القضاء على الإرهاب

المصدر: طرابلس - وكالات

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرته بشكل كامل على المنطقة في محيط العاصمة طرابلس، ويقدم إسناداً للعمليات البرية في كل المحاور.

وأوضح المسماري خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن هناك تقدماً كبيراً في عدد الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو ليلاً ونهاراً على تمركزات المجموعات الإرهابية والمسلحة، قائلاً «تمكنا من إسقاط طائرة تركية مسيرة الثلاثاء، وأخرى صغير مخصصة للاستطلاع والتجسس أمس، في جنوب العاصمة الليبية طرابلس».

وجدد المسماري تأكيده على أن معركة تحرير العاصمة طرابلس أوشكت على الانتهاء، مشدداً على أن الجيش الوطني الليبي يقاتل بهدف الوصول إلى الدولة المدنية القائمة على الدستور، وأن الهدف الوحيد والأساسي من المعركة في طرابلس هو القضاء على الإرهاب.

كما اتهم المسماري حكومة الوفاق بالتستر على إرهابيين مطلوبين لدى مجلس الأمن الدولي، قائلاً «حكومة السراج تستعين بإرهابيين من دول خارجية عدة، والسراج يوظف أموال النفط لتجنيد المرتزقة الأجانب».

القوة القاهرة

في الأثناء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس، حالة «القوة القاهرة» من جديد وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية شمال غربي البلاد. وأوضحت المؤسسة في بيان أن حقل الشرارة النفطي تعرض لعمل تخريبي استهدف إغلاق خط الأنابيب الرابط بين الحقل وميناء الزاوية، مساء الثلاثاء.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ هذا الحادث هو الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشرة الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية، مؤكدة أنها «قامت بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات».

وأوضحت المؤسسة أن عدداً من موظفي شركة «أكاكوس» التابعة للمؤسسة حاولوا إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة. وأشارت إلى أن المفاوضات جارية حالياً لمحاولة استئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.