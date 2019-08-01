الأردن تحبط محاولة تسلل من سوريا

المصدر: عمان - د.ب.أ

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت، أمس، من إحباط محاولة تسلسل 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفروا جميعاً إلى داخل العمق السوري. وأوضح أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وكمية من الذخيرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.