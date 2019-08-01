القضاء العراقي يؤكد طلبه رفع الحصانة عن 21 نائباً

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن «عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن أي نائب»، أن مجلس القضاء أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن (10) من أعضاء مجلس النواب، عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، كما أرسل طلباً برفع الحصانة عن (11) نائباً، بقضايا أخرى لا تتعلق بالفساد، لافتاً إلى أن المجلس أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنهم، وتم ذلك.

وأكد في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، أمس، أن مجلس القضاء الأعلى يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لا سيما أن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم.

وبيّن مجلس القضاء الأعلى أن هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب أحكام قضائية باتة.

وأشار إلى أنه بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب، والتأكد من ذلك.