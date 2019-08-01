ثناء سعوديون يغردون في حب الإمارات

عبر مواطنون سعوديون، أمس، عن متانة العلاقات السعودية الإماراتية، ونشروا آلاف التغريدات عبر هاشتاغات عدة، كان أبرزها «#السعودية_تحب_الإمارات». وكتب مغرد سعودي: «الله يديم المحبة ويحفظ حكام البلدين». وقال آخر: «دماؤنا مختلطة ببعضها و لن يفرقنا أحد». و«ربنا يديم التعاون المشترك بيننا وبينكم». وكتب مغرد خليجي: «السعودية والإمارات طريق واحد لمحاربة الإرهاب». وأضاف آخر: «السعودية والإمارات تجمعهما رؤية مشتركة متكاملة تتأسس على أولويات تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية والتعاون الجماعي».

ونشر مغردون صوراً تجمع قادة البلدين، ومحطات مفصلية في العلاقات الاستراتيجية. وكتب مغرد سعودي: «الدويلة تحاول الفتنة بين السعودية والإمارات، ولكن هيهات». وتحت الوسم نفسه كتب مغرد آخر: «الإمارات رمز الوفا وطيب ومركز حضارة الشرق الجديد». دبي- البيان