«أمن الحج» يعزز خطط الطوارئ لمواجهة أي حوادث

المصدر: مكة المكرمة- واس

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد آل مسعد أن قيادة دوريات الأمن، التي استحدثت هذا العام ستسهم في تحقيق الأمن وتقديم الخدمات الإنسانية ومساعدة الحجاج منذ وصولهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، إلى جانب منع الجريمة قبل وقوعها ومتابعة وضبط الجناة بعد وقوع الجريمة.

وأوضح اللواء آل مسعد خلال المؤتمر الصحافي الثاني لقادة قوات أمن الحج 1440هـ، الذي عقد أمس في مقر الأمن العام بمنى أن قيادة دوريات الأمن استُحدثت بموافقة من صاحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وتوجيه من قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مشيراً إلى أن هذه القيادة تندرج ضمنها 8 قيادات، منها خمس قيادات عملت في الأعوام الماضية ضمن خطط أخرى، واستُحدثت 3 قيادات لزيادة وفعالية الخطط الأمنية ولضمان إخراجها بالشكل الصحيح.