يوسف الشاهد يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

المصدر: ا ف ب

قال متحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاربعاء ان الاخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019.

وقال المتحدث علي بكار ان "الشاهد هو مرشح حزب تحيا تونس".

وأضاف أن الشاهد سيتحدث "بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد" لسبعة أيام إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي.

وحزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان.

وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الاشهر الاخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير.

وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب "نداء تونس" حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب "تحيا تونس" الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب "نداء تونس".

والشاهد هو رئيس الحكومة الاطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.