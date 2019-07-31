قرقاش: علاقاتنا مع السعودية راسخة وشق الصف «مستحيل»

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الإمارات بالمملكة العربية السعودية السعودية الشقيقة تترسخ كل يوم على المستويات كافة، مشيراً إلى ان شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، ومضيفا ان قطر ترسخ عزلتها وتعمق أزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة.

وقال عبر حسابه في "توتير": "لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأي عنها المواطن القطري ويعاني منها."

وشدد على أن :"شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الامارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها."



وأضاف: "يسألني زوارا أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلا نهاراً."