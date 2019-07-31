محمد السادس يعد بمرحلة تنموية جديدة في ذكرى «يوم العرش»

المصدر: الرباط - وكالات

وعد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على العرش بـ«مرحلة جديدة» للحدّ من «التفاوتات الصارخة» في المملكة، متعهّداً خصوصاً إجراء تعديل حكومي «في أفق الدخول المقبل» بهدف «إغناء وتجديد مناصب المسؤولية». وبعد إلقاء العاهل المغربي خطابه من قصره في تطوان (شمال)، أعلنت وزارة العدل في بيان أنّه بمناسبة «عيد العرش» أصدر الملك عفواً ملكياً شمل 4764 مداناً، بينهم خصوصاً «مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة»، عامي 2016 و2017.

مرحلة جديدة

وفي خطابه قال العاهل المغربي إنّ «تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته، وإنّما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها».

وأضاف أنّ هذه «المرحلة الجديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات».

واعتبر الملك محمد السادس أنّ «المرحلة الجديدة ستعرف، إن شاء الله، جيلاً جديداً من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضاً نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخّ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة».

وأوضح أنّه «في هذا الإطار، نكلّف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».

وفي خطابه رحّب محمد السادس الذي تولّى العرش في 1999 خلفاً لوالده الملك الراحل الحسن الثاني، بما أنجزته البلاد من «نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية» وما قطعته من «خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة».

غير أنّ الخطاب لفت إلى أنّ «ما يؤثّر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدّم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي». وأوضح أنّ «بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى». وأعلن الملك في خطابه أنّه بهدف معالجة هذه المشاكل «قرّرنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها».

تحية الجزائر

استحضر العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى العشرين ليوم العرش، مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبّر عنها المغاربة، ملكاً وشعباً، دعماً للمنتخب الجزائري، خلال كأس أفريقيا للأمم بمصر. وجدد الملك محمد السادس «التزامنا الصادق بنهج اليد الممدودة تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاءً منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين، وهو ما تجسد، مؤخراً، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبّر عنها المغاربة، دعماً للمنتخب الجزائري».