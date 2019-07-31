نبيل شعث لـ« البيان»: دعم الإمارات يعزز صمود الفلسطينيين

المصدر: رام الله ـــ محمـد الرنتيسي

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، د. نبيل شعث، أن الدعم السخي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» متوقع، مضيفاً: «أشقاؤنا في الإمارات ما تأخروا يوماً عن دعم الشعب الفلسطيني».

وبيّن شعث أن هذا الدعم يعزز صمود اللاجئين، ويُبقي على قضيتهم حيّة، أمام محاولات شطبها، ويحث الخطى نحو مزيد من الجهد العربي، لنصرتهم، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، هو قرار سياسي أُريدَ من خلاله إيصال رسالة لدولة الاحتلال، بأنها لا تستطيع أن تستمر في تنفيذ ما تشاء من الاتفاقيات الموقعة معها، وفي المقابل علينا نحن الفلسطينيين أن نلتزم بكل هذه الاتفاقيات.

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