مسؤول في مطار جدة لـ« البيان »: آخر رحلات الحج 5 ذو الحجة

المصدر: الرياض - البيان

أكد مصدر مسؤول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لـ«البيان» أن آخر الرحلات الجوية للحجاج سوف تصل يوم الخامس من ذي الحجة، عبر مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مشيراً إلى جاهزية مرافق المطار لاستقبال أكثر من ثلاثة آلاف رحلة تنقل أكثر من 850 ألف حاج لأداء مناسك حج هذا العام.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«البيان» أن توجيهات القيادة تؤكد ضرورة إنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج بأقصى درجات السرعة وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة منذ قدومهم لأداء الفريضة، حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة.

وقال إن إجمالي الرحلات التي يتوقع أن تصل للمطار منذ بداية موسم الحج في غرة ذي القعدة قد تكون أكثر من ثلاثة آلاف رحلة، مشدداً على أنه سيتم تطبيق غرامات مالية على المتأخرين عن مواعيد الوصول، وذلك وفق تعليمات النقل الجوي الصادرة من هيئة الطيران المدني.

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وأضاف المصدر أن أي ناقلة تحمل حجاجاً لم تصل إلى المملكة العربية السعودية، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به الوصول أو مغادرة، يغرم الناقل عن كل رحلة، بالإضافة إلى غرامة أخرى عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم الرحلة المتأخرة عن موعد الوصول.

وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الرحلات الجوية لحج هذا العام إلى 6072 رحلة، منها 3383 رحلة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تقريباً، و2689 رحلة تقريباً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد الحجاج خلال موسم حج هذا العام، فيما تشارك أكثر من 27 جهة حكومية وأهلية يمثلها أكثر من 13 ألف موظف وموظفة في عمليات التشغيل والسلامة بالمطارات السعودية الأربعة التي تستقبل الحجاج.