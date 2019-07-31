«التعاون» يدين هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين

المصدر: رام الله، القدس المحتلة - وكالات

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني، بشدة، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

وأكد رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال غير القانونية التي تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته الإنسانية.

وقال الزياني: «إن إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية يعطل الجهود الهادفة إلى إحلال السلام، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية».وجدد دعم المجلس للشعب الفلسطيني، والتزامه الثابت بقضيته العادلة، وإعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية بتهمة مقاومة الاحتلال والمستوطنين والتخطيط لتنفيذ عمليات، فيما أصيب 12 شاباً بجراح مختلفة خلال مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف بعد اقتحام مئات المستوطنين للقبر شرق نابلس.

وذكرت مصادر في الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن 5 شبان أصيبوا بالرصاص بصورة مباشرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، بينما أصيب ثمانية شبان بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع. وكانت 18 حافلة تقل مئات المستوطنين قد وصلت إلى قبر يوسف تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحمت القبر لأداء الصلوات والطقوس.