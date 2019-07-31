إدانة أفريقية لهجوم إرهابي استهدف بعثة السلام في الصومال

المصدر: مقديشو - وكالات

دان الاتحاد الأفريقي بـ«شدة» الهجوم الإرهابي الذي استهدف بعثة قواته في الصومال «الأمصيوم» بالقرب من العاصمة مقديشو، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، في بيان إنه يدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه مسلحو حركة الشباب الإرهابية، أول من أمس، على أفراد من بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأعرب فكي عن عميق التعازي لأسر الضحايا، فيما تمنى الشفاء العاجل للمصابين من القوات البورندية التي تعمل ضمن قوات «الأمصيوم» في حفظ السلام والأمن بالصومال. وأكد التزام الاتحاد الأفريقي بالعمل من أجل تعزيز السلام والأمن بالصومال، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز المكاسب الأمنية في البلاد.