كلمات مؤثرة للعاهل المغربي نحو الجزائر

المصدر: البيان الالكتروني

استحضر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس، في خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش، مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر.

وجدد الملك محمد السادس "التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين".

وأردف قائلا: "وهو ما تجسد، مؤخراً، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا".

وأشار الملك محمد السادس إلى أن "هذا الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج، وفقاً لـ "هسبريس".