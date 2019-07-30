وصول أكثر من مليون حاج إلى السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

بلغ عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، 1.084.762حاجاً، حتى نهاية أول من أمس، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المديرية قولها إن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.020.562، فيما قدم عن طريق البر 53.842 حاجاً وعبر البحر 10.358 حاجاً، وذلك بزيادة 106.603 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11% تقريباً.

وأعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة بسعة 228 سريراً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، اعتبارًا من اليوم الخامس وحتى التاسع عشر من شهر ذي الحجة وعلى مدار 24 ساعة.

وأعد المستشفى خطة متكاملة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية والعلاجية والطبية لحجاج بيت الله الحرام، وبلغ عدد المكلفين بالعمل خلال موسم الحج 1180 مكلفاً من مختلف التخصصات الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، مع زيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً على فترتين بدلاً من 8 ساعات مع الاستعانة بأطباء وتمريض زائرين.

كما ستعمل خلال موسم الحج 5 عيادات تخصصية وهي الأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والكسور، وتخطيط المخ، بالإضافة إلى عيادة الضماد، فيما سيقوم قسم العمليات بإجراء عمليات الجراحة العامة والمناظير، وعمليات المخ والأعصاب، وعمليات العظام، وعمليات الطوارئ لجميع التخصصات، إضافة إلى عمليات اليوم الواحد.