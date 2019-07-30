الجيش السوري يستعيد منطقة استراتيجية في الشمال

المصدر: عواصم - وكالات

تمكنت وحدات الجيش السوري، أمس، من استعادة السيطرة على بلدة الجبين الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة وحلفائه.

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية إن عمليات الجيش السوري مستمرة في المنطقة منذ يومين، مشيرة إلى أنه وبعد تمكنه من استعادة السيطرة على تل الملح الاستراتيجي واصل تقدمه باتجاه بلدة الجبين قبل أن يطهرها من مسلّحي جبهة النصرة وحلفائها.

وأشار إلى أنه مع سيطرة الجيش على الجبين يكون بذلك قد استعاد السيطرة على أحد المقاطع الرئيسية لطريق (محردة - السقيلبية) بعدما كان خسره منذ أسابيع عقب هجوم عنيف أسرفت «جبهة النصرة» خلاله في استعمال انتحاريين يتحدرون من جنسيات قوقازية وجنوب آسيوية، وقامت بتفجيرهم مع عربات مفخخة على طول نقاط الجيش السوري على خطوط التماس في المنطقة.

تمهيد ناري

ونقل مراسل سبوتنيك في حماة عن مصدر ميداني إن وحدات من الجيش السوري عملت خلال الأيام الثلاثة الماضية على تنفيذ تمهيد ناري مكثف على كامل محور ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي ومناطق ريف إدلب الجنوبي، ما مهد لشن هجوم ناجح تمكنت من خلاله القوات المهاجمة من تحرير تل ملح بعد قطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية والقادمة باتجاه محور تل الملح والجبين.

وقالت صحيفة الوطن الموالية لدمشق إن الجيش السوري تقدم في المنطقة مع استهداف طائرات حربية سورية وروسية مواقع المسلحين وبعد إطلاق نيران تمهيدية لعدة أيام.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استعادة الجيش السوري للقريتين. وأكد قائد لمقاتلي «النصرة» بالمنطقة انسحاب المسلّحين من الجبين بعد قصف عنيف.

مقتل مدنيين

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إنه تأكد مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غرب سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية ونزوح أكثر من 440 ألفاً. وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتمل على استخدام «أسلحة غير دقيقة التوجيه كالبراميل المتفجرة». ونقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع قوله إن القوات الجوية الروسية ساعدت الجيش السوري في صد هجومين شنهما متشددون في محافظة إدلب الأحد.