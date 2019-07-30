الكويت والعراق تبحثان سبل توطيد التعاون المشترك

المصدر: الكويت - وكالات

عقد رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم، أمس، مباحثات رسمیة مع رئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا). وذكرت الوكالة أن المباحثات تناولت سبل توطید علاقات التعاون المشترك بین الكویت والعراق في كافةالمجالات لاسیما المتعلقة بالجانبین الاقتصادي والبرلماني.

وأوضحت الوكالة أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العدید من الملفات والقضایا ذات الاهتتمام المشترك، إضافة إلى ما تشهده الساحتان الإقلیمیة والدولیة من تطورات. وتطرقت المباحثات أیضاً إلى نتائج مؤتمر الكویت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبرایر من العام الماضي، بالإضافة إلى استكمال مناقشة إقامة منطقة تجاریة حرة بین البلدین وتسهيل انتقال البضائع ورجال الأعمال بينهما.