تكريم سعودي ناضل في فلسطين قبل 60 عاماً

المصدر: رام الله - وكالات

كرمت السلطة الفلسطينية بطل حرب 48 السعودي فهد المارك، حيث أطلقت اسمه على مدخل مدينة طولكرم الجنوبي تقديراً لشجاعته في قيادة الفوج السعودي الذي قاتل الإسرائيليين قبل أكثر من 60 عاماً.

وصرح مسؤولو مدينة طولكرم بأن هذه المبادرة تأتي لتوثيق سيرة رفيق دربهم منذ احتلال إسرائيل الأراضي العربية عام 1948، وليعرف الجيل الجديد سيرة السعودي فهد المارك قائد الفوج السعودي الذي حارب إلى جانب الفلسطينيين قبل 60 عاماً.

ويعد المارك أحد رجال ملك السعودية الراحل عبد العزيز بن سعود، وأول مندوب للمملكة في مكتب مقاطعة إسرائيل بدمشق، وكان ممثلاً متفرغاً للملك فيصل للاتصال بحركة فتح منذ انطلاقتها عام 1965 حتى وفاته عام 1978.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال عنه: «يعد الأستاذ فهد المارك من رجال الملك عبدالعزيز المخلصين له ولبلاده وقدم جهوداً طيبة لخدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية».