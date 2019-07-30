السيسي يؤكد دعمه لخيارات شعب السودان

المصدر: القاهرة- وكالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقوف بلاده مع خيارات الشعب السوداني، مشدداً على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الصديق، وذلك حسبما أفاد «التليفزيون المصري».

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.ونقل الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية المصرية للإعلام عن الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وأضاف «راضي»، أن الرئيس السيسي أكد على الموقف الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان، موضحًا أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني استعرض تطورات الموقف الحالي في السودان.