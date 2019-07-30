رحيل والدة عمر البشير

المصدر: الخرطوم - وكالات



تُوفيت بالمستشفى العسكري والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بعد صراع طويل مع المرض.

وطبقاً لمواقع إخبارية سودانية، فإن والدة المعزول وتدعى الحاجة هدية محمد زين، نقلت إلى المستشفى قبل أيام.

ونقلت المواقع عن مصادر لم تسمها أن السلطات السودانية ربما تسمح للبشير وشقيقه المعتقلين بسجن كوبر بحضور تشييع الجنازة، وفي بادرة نادرة دعا ناشطون في الحراك، إلى تمكين البشير وأشقائه من تشييع والدتهم، وكتبوا على حساباتهم في فيسبوك مطالبين السلطات بتمكين البشير المعتقل من حضور جنازة والدته على عكس ما كان يفعل هو مع معارضيه.