تعزيز الحماية البريطانية للملاحة بالخليج

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز. وأكدت الحكومة على موقعها الرسمي أن المدمرة «إتش إم إس دونكان» التي وصلت مضيق هرمز، ستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع البريطاني الجديد، بين والاس، في بيان إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعد أمراً حيوياً ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين، مشيراً إلى أن السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية.

وطلبت روسيا من إيران أمس الالتزام بالاتفاق النووي والتراجع عن الحزمة الثالثة من التقليصات النووية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريحات صحفية من فيينا على هامش اجتماعات نواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي: «قلنا للإيرانيين: كلما تم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتقليص الالتزامات احتدمت المواقف».

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