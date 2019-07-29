قوافل الإمارات تبعث الحياة باليمن

المصدر: الضالع، عدن - البيان، وكالات

تواصل الإمارات تسيير قوافل الإغاثة للمحافظات اليمنية لتبعث الحياة من جديد عبر جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وثمّن محافظ الضالع جهود الدولة المستمرة لدعم المحافظة وإغاثة سكانها، مؤكداً أنها كانت سبّاقة في تقديم العون والمساعدة لمستشفى النصر العام، كما زوّدت مستشفى حيس في الساحل الغربي بشحنة كبيرة من المستلزمات الطبية لمعالجة الحالات المرضية الناتجة عن انتشار الكوليرا والملاريا.

ميدانياً، تصدّت القوات المشتركة لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية غرب مديرية التحيتا، وكبَّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن التحالف أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية، عبر طائرة مسيّرة. وأكد أنه لا صحة لما نشرته الميليشيا عن استهداف مطار نجران.

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