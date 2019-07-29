قطر تخدم مصالحها التجارية بالإرهاب

اتهمت إذاعة فرنسية قطر بتسيير مصالحها التجارية في الصومال عبر تحالفها مع الإرهابيين، مؤكدة أن الدوحة حولت المنطقة إلى صراع لفرض نفوذها عبر أساليب غير مشروعة، بدعم تركي.

واعتبرت إذاعة «آر إف إي» الفرنسية أن الحقيقة حول الدعم القطري للإرهاب في أفريقيا باتت واضحة، رغم النفي المستمر لتنظيم الحمدين. واستندت الإذاعة الفرنسية إلى تقرير «نيويورك تايمز»، مؤكدة أن الصحيفة كشفت عن محادثة مسربة بين رجل الأمن القطري، وسفير الدوحة بالصومال، حول التدبير لهجوم إرهابي، لضرب المصالح التجارية لدولة منافسة. باريس - وكالات

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