إذاعة فرنسية: قطر تستخدم الإرهاب في الصومال لفرض نفوذها بدعم تركي

المصدر: باريس- وكالات

اتهمت إذاعة فرنسية، قطر بتسيير مصالحها التجارية في الصومال، عبر تحالفها مع الإرهابيين، مؤكدة أن الدوحة حولت المنطقة إلى صراع لفرض نفوذها عبر أساليب غير مشروعة، بدعم تركي.

واعتبرت إذاعة «آر. إف. إي» الفرنسية، أن قطر تسيّر مصالحها التجارية في الصومال، بالتحالف مع الإرهابيين، متهمة إياها بدعم التطرف في هذا البلد. وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن الحقيقة حول الدعم القطري للإرهاب في أفريقيا، باتت واضحة، رغم النفي المستمر لتنظيم الحمدين.

واستندت الإذاعة الفرنسية إلى تقرير «نيويورك تايمز»، مؤكدة أن الصحيفة الأمريكية، كشفت عن محادثة مسربة بين رجل الأمن القطري المقرب من الأسرة الحاكمة، وسفير الدوحة بالصومال، حول التدبير لهجوم إرهابي، كمناورة لضرب المصالح التجارية لدولة منافسة لها.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن «نيويورك تايمز»، حصلت على الوثائق التي تثبت ذلك، والتسجيل المؤرخ في 18 مايو بين رجل الأمن القطري خليفة قايد المهندي، وسفير الدوحة في مقديشو، الذي جاء بعد نحو 8 أيام من هجوم إرهابي وقع في «بوصاصو» بإقليم «بونتلاند».

تحالف مع الإرهابيين

وعادت الإذاعة الفرنسية، قائلة: «هذه التسجيلات تكشف صراحةً عن التحالف بين قطر والإرهابيين»، موضحة أن الدوحة حولت المنطقة إلى منطقة صراع على النفوذ، مستخدمة الإرهابيين لمحاولة فرض نفوذها بأساليب غير مشروعة.

ونبهت «آر. إف. إي»، إلى أن قطر تسعى لتحقيق هذه الأهداف، بدعم من حليفتها تركيا، إذ لم يكذب طرفا المكالمة الهاتفية المسربة صحة تلك التسجيلات، لكن الدوحة زعمت أن دبلوماسييها لا يتدخلون في شؤون سيادة الدولة.

ولفتت إلى أن النظام الصومالي، دعم الرواية القطرية، ما يكشف عن تواطؤ حكومة مقديشو مع الدوحة، موضحة أنه في المقابل، أكدت إدارة ولاية «بونتلاند»، صحة التسريبات والشكوك حول ضلوع دولة أجنبية في تنفيذ الهجوم الإرهابي.

إضاءة

تعتمد حركة الشباب الصومالية الإرهابية، في التمويل، على شخصيات قطرية، كمصدر أساسي، حيث تلقت تمويلاً من القطري عبد الرحمن النعيمي، المتهم الأبرز في تمويل تنظيم القاعدة في سوريا والعراق، والمصنف إرهابياً، بمبلغ 250 ألف دولار.

ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد حركة «الشباب»، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم «القاعدة».