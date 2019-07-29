السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن

المصدر: دبي، الرياض ـ البيان

أكدت المؤسسات السعودية المنظمة لموسم الحج هذا العام استعدادها وجاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، وذلك بخطط تفصيلية بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية تشارك في تنفيذها.

وكشف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء سالم المطرفي خلال مؤتمر صحافي لقادة الدفاع المدني السعودي أمس بمكة المكرمة عن تجنيد أكثر من 17 ألف من رجال الدفاع المدني تدعمهم أكثر من 3 آلاف آلية ومعدة متطورة لتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر للحجاج للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية والمواد الخطرة والإنقاذ الجبلي وغيرها. وأوضح أنه سيتم الاستعانة بنحو 1500 متطوع تم تأهيلهم للعمل مع الطواقم العسكرية للتصدي لكل ما يهددهم من مخاطر في جميع أعمال ومناطق الحج.

وأكد الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية سخّرت جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها.

وجندت وزارة الصحة كل طاقاتها وجهودها في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية المتميزة لضيوف الرحمن وقاصدي البيت الحرام، حيث يقدم مستشفى الحرم المخصص للطوارئ الخدمات الطبية العاجلة للحجاج والمعتمرين على مدار الساعة.

وكلّفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وإرشادهم من خلال 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما خصصت شاشات وتقنيات حديثة تساهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.

وأعلنت الشركة المشغّلة لمشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة عن قبول أكثر من 15419 موظفاً موسمياً لمشروع إدارة الحشود بقطار المشاعر، وسيبدأ عملهم في الأول من شهر ذي الحجة المقبل.

مطار المدينة

وعلى صعيد آخر أعلن مدير عام مطار المدينة المنورة ماجد أبو داوود عن جاهزية المطار لاستقبال أكبر أنواع طائرات الركاب على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المطار بـ 102 منصة لخدمة الجوازات للجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة.

وقال في تصريح خاص إنه تم وضع أجهزة لقياس مستوى رضى المسافرين عبر المطار الذي حقق حتى الآن المركز الأول من بين كل المطارات السعودية فيما يتعلق برضاء المسافرين، وفي غضون ذلك وصلت أمس إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طائرة تقل على متنها 261 حاجاً وحاجة من الجمهورية التونسية، ممّن استفادوا من خدمات مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بتونس، وذلك لأداء مناسك حج هذا العام، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

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وفرت المديرية العامة للجوازات، ممثّلة في معهد الجوازات عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من 10 لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية.