الأمم المتحدة: دبي لاعب رئيسي في مكافحة تغير المناخ

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «يو إن إف سي سي سي» أن المركز المنتظر تدشينه في دبي باسم «مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» سيضطلع بدور فاعل وحيوي كلاعب رئيسي في الجهود العالمية والإقليمية المبذولة للتصدي لمشكلة التغير المناخي.

ونشرت «يو إن إف سي سي سي» تقريراً خاصاً أمس على موقعها الشبكي عن «مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» المقرر تدشينه في دبي خلال «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، وذكر تقرير «يو إن إف سي سي سي» أن «مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» سيساهم في دعم دول المنطقة.