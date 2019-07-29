وفد برلماني ليبي في واشنطن لفضح الدور القطري- التركي التخريبي

المصدر: بنغازي - البيان

كشف وفد برلماني ليبي خلال زيارته إلى واشنطن، الدور القطري- التركي التخريبي المتمثل في دعم الجماعات الإرهابية. وعقد وفد مجلس النواب رفيع المستوى، برئاسة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، اجتماعاً بكبار المسؤولين في البيت الأبيض، حيث بحث معهم سيطرة جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس بدعم من قطر وتركيا وتوضيح حقيقة الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا المهمة.

وأبان رئيس مجلس الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال ميهوب أن القوات المسلحة تعمل وفق استراتيجية عسكرية تسعى لاستدراج الميليشيات والعناصر الإرهابية إلى خارج العاصمة، ولم تستخدم القوة المفرطة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن زيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، كان من بين أهدافها إطلاع واشنطن على الجرائم التي يرتكبها تنظيم الإخوان في ليبيا، والجرائم التركية والقطرية بحق أبناء الشعب الليبي.

ووصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين بالناجحة، مبيناً أنهم التقوا مساعد رئيس الكونغرس لشؤون الطاقة، وقدموا له شرحاً عاماً تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي من استعمال أموال الليبيين بتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد قدموا نبذة عن تحكم الميليشيات بقوت الليبيين وطرق التهريب والابتزاز التي يمارسونها، وعن ضعف حكومة الوفاق وانحياز المجلس الدولة الاستشاري إلى القوى المتطرفة مع تبيان دور الجيش في تحرير وحماية الموانئ النفطية.

وأبرز التكبالي، أن زيارة وفد مجلس النواب إلى واشنطن حققت نجاحاً كبيراً، حيث أجرى مجموعة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي، والبيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والكونغرس ومجلس الشيوخ، وأوضح للمسؤولين في الإدارة الأميركية «الخطأ» الذي ارتكبه المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق، التي لم تحصل على ثقة مجلس النواب، موضحاً أنها السبب في سيطرة الجماعات المسلحة على طرابلس.

وأكد التكبالي أن الوفد أوضح للمسؤولين الأمريكيين طبيعة الدور الذي تلعبه الدوحة وأنقرة في تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في ليبيا وتدخلهما السافر في شؤون بلاده، ووقوفها إلى جانب الميليشيات الخارجة عن القانون ضد إرادة الليبيين وضد الدور الوطني الذي يمارسه الجيش الوطني الليبي.