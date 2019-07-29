تأجيل اجتماع الإعلان الدستوري في السودان

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

كشفت الوساطة الأفريقية، عن أنه تم تأجيل الاجتماع بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير بشأن الإعلان الدستوري إلى الاثنين، وذلك بموافقة الطرفين.

وقال مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، العميد الطاهر أبو هاجة، إن الأيام المقبلة ستشهد حواراً بشأن الإعلان الدستوري وحول ما دار في أديس أبابا. وأكّد أبو هاجة على أن هناك حرصاً شديداً ورغبة للوصول إلى كلمة سواء. وأشار مدير إدارة الإعلام بالمجلس العسكري، إلى أن ما سينتج عن الحوار سيكون جزءاً من الاتفاق النهائي، مع مختلف القوى السياسية في البلاد.

وأضاف أنّ هناك محطات مهمة في التاريخ السوداني جمعت كل السودانيين، معرباً عن تفاؤله بأنّ الاتفاق القادم سيجمعنا على كلمة سواء ونتفرغ للتنمية والديمقراطية. وأكد أبو هاجة، على حاجة السودان إلى ميثاق دستوري يتوافق عليه الجميع في الفترة الانتقالية من أجل البناء عليه في المرحلة التالية.



وثيقة دستورية



على صعيد متصل، قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير وعضو الوفد المفاوض، بابكر فيصل، إن نقاط الخلاف حول الوثيقة الدستورية ليست كبيرة، محذراً من استمرار الفراغ الدستوري في البلاد، وأنّ ذلك مدعاة للانزلاق نحو الفوضى.

وأكد فيصل لـ«البيان»، أن قوى الحرية والتغيير، ناقشت الوثيقة الدستورية وأجيزت من قبل جميع مكوناتها، وتمّ تسليمها للجان الفنية لتوضيح نقاط الخلاف التي سيتم التفاوض حولها، مشيراً إلى أنّ نقاط الخلاف بالوثيقة ليست كبيرة، ولن تمثّل عقبة أمام التوافق بشأنها، ويمكن تجاوزها خلال يوم واحد، حال توفرت الجدية لدى الأطراف. ولفت إلى أنّ معظم نقاط الخلاف تم حسمها في الاتفاق السياسي.



وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير، أنه وفور الانتهاء من الوثيقة الدستورية، سيتم تسمية أعضاء مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، والبدء في تشكيل بقية هياكل السلطة، موضحاً أنّ البلاد لا تتحمل استمرار الفراغ الدستوري الذي تشهده لعدة أشهر، في ظل هشاشة الأوضاع الحالية التي من شأنها أن تقود البلاد إلى الانزلاق في مربع الفوضى، الأمر يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة حتى تتطلع بمهامها.



وحول تأثير التصعيد الشعبي وردة الفعل الرافضة لتقرير النيابة العامة بشأن التحقيق حول فض الاعتصام، على مجريات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قال بابكر فيصل إنّ ردة الفعل طبيعية بشأن التقرير الذي أعلن في توقيت مستفز وما حواه من مغالطات، مستبعداً أن يمثّل التصعيد ضد نتائج التحقيق عقبة أمام المفاوضات، لاسيما وأن ّالاتفاق السياسي تضمن ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.



اتفاق



إلى ذلك، أكّد رئيس اللجنة السياسية، وعضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أنه تم الاتفاق خلال زيارة نائب رئيس المجلس حميدتي إلى جوبا مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح المسجونين سياسياً من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية في الأراضي المتضررة من الحرب.

ووصف كباشي اللقاء مع الحركات المسلحة بالإيجابي والمثمر، وأنّ كل الأطراف شدّدت خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لملء الفراغ الدستوري، مشيراً إلى أنّهم التمسوا جدية الحركات المسلحة في الوصول إلى سلام واستقرار في السودان، لاسيّما بعد تأكيدها لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار الدائم.