تأجيل محاكمة 43 متهماً في قضية «حادث الواحات»

المصدر: القاهرة، وكالات

قرّرت محكمة جنايات غرب العسكرية، تأجيل جلسة محاكمة 43 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حادث الواحات» لجلسة 4 أغسطس.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية، القيادي عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري ليبي الجنسية تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تصور دقيق

أعلنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، عن إضافة اسم سابع لتشكيلتها، ويتمثل في الشاب الناشط في الحراك، ياسين بوخنيفر، مؤكدة في أول بيان لها عقب أول اجتماع لأعضائها أنه بالإمكان توسيع تشكيلتها بقرار من أعضائها.

ودعت الهيئة السلطات إلى ضرورة الاستجابة السريعة لما تم الاتفاق عليه بشأن إجراءات التهدئة، لاسيما ما تعلق منها بإطلاق سراح موقوفي الحراك ووقف التضييق الأمني على المسيرات.

وأعلنت الهيئة عن خطة عملها التي تهدف إلى التشاور والاتصال والحوار مع فعاليات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك من مختلف الولايات من أجل وضع تصور دقيق بكيفيات الخروج من الأزمة. كما دعت الهيئة مجموعة من الشخصيات الوطنية المتداول أسماؤها للمشاركة في الحوار قصد إنجاحه. الجزائر - وكالات