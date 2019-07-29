مصادر: الضربات المجهولة ترعب فصائل «الحشد»

المصدر: بغداد - وكالات

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كشفت مصادر عراقية أن الضربات الجوية المجهولة، التي باتت تتعرض لها مواقع ومعسكرات بعض الفصائل العراقية أدخلت الرعب في أوساط الحشد الشعبي خاصة الفصائل الأكثر قرباً من إيران مع اشتداد الأزمة، وزيادة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

وكانت طائرة مسيرة مجهولة المصدر قد استهدفت في 20 من يوليو الجاري معسكر الشهداء التابع لحزب الله في مدينة طوزخورماتو محافظة صلاح الدين، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، بينهم قادة في الحرس الثوري الإيراني. وطبقاً للمصادر فإن الاستهداف كشف أن الجهات التي تقوم باستهداف تلك المواقع تملك عنها معلومات دقيقة.

ولم يكن هذا الاستهداف هو الأول في العراق؛ فمواقع للفصائل سبق أن تعرضت لضربات أمريكية، فضلاً عن استهداف مواقع فصائل في سوريا من قبل الطائرات الأمريكية والإسرائيلية.

وترتبط هذه الفصائل بشكل واضح بإيران من خلال الحرس الثوري، وباستمرار يعقد قائد فيلق القدس قاسم سليماني لقاءات مع قادتها، بالإضافة إلى زياراته الميدانية لمواقع هذه الفصائل. وبحسب مصادر مقربة من الحشد الشعبي، فإن جميع الفصائل الموالية لإيران متخوفة من استهدافها مرة أخرى من قبل طائرات أمريكية؛ ما دفعها إلى تغيير مواقعها العسكرية وإخلاء بعض معسكراتها الرئيسة.

وقال أحد المصادر طالباً عدم الإفصاح عن هويته بحسب مواقع إخبارية: إن «معظم فصائل الحشد الشعبي عملت على تغيير معسكراتها الرئيسية وإخلائها من الصواريخ والأسلحة الثقيلة». وأشار إلى أن هذه الأسلحة جرى نقلها إلى مناطق أخرى؛ «لتجنب استهدافها جوياً من قبل طائرات يعتقد أنها أمريكية أو إسرائيلية».