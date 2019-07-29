المؤبد لإرهابيين في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

قضت محكمة عراقية بالسجن المؤبد على اثنين من المدانين بالإرهاب والمساعدة في إدخال المقاتلين العرب والأجانب للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أن «المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكمين بالسجن المؤبد بحق إرهابيين اثنين عن جرائم مختلفة».

وأوضح البيان: «المدان الأول عمل في ورشة تصليح وتفخيخ العجلات (السيارات)، كما عمل ضمن ما يُسمى ولاية الأنبار قاطع الفلوجة، ضمن ديوان الخدمات التابعة لعصابات داعش الإرهابية».

وتابع البيان: «المدان الثاني شارك في تفجير مبنى محافظة صلاح الدين، إضافة إلى إدخال الدواعش الأجانب والعرب إلى العراق».