"الأونروا" تثمّن عبر "البيان" المنحة الإماراتية للاجئين الفلسطينيين

المصدر: عمّان ــ ماجدة ابو طير

ثمن الناطق الرسمي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» سامي مشعشع المنحة، التي قدمتها دولة الإمارات لدعم الوكالة في تقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى تنفيذ البرامج التعليمية للطلبة وضمان حقهم في الحصول على التعليم.

قال مشعشع في تصريح لـ «البيان»: "هذه المنحة في غاية الأهمية على الصعيد المالي والمعنوي، وتتضمن رسالة للاجئين بأن الإمارات تقف دوماً معهم ومع قضيتهم علاوة على أنها مساندة للوكالة التي سيجدد لها في سبتمبر المقبل لثلاث سنوات مقبلة. وهو أيضاً تضامن إماراتي مع الوكالة من الناحية السياسية والمعنوية، وخاصة أنها تعاني من عجز مالي مركب وتفتقد للسيولة المالية".

أضاف: "نشكر الإمارات على جهودها المستمرة، فالمنحة جاءت في الوقت المناسب وعلى أعتاب التحضير لبدأ العام الدراسي لـ 526 ألف طالب وطالبة ونحن بأمس الحاجة لهذا الجهد، فالوكالة تعاني من ضغوطات هائلة في ما يتعلق بحشد الموارد المالية، والمنحة تسهم في تخفيف العجز الحالي والبالغ 151 مليون دولار".

وأول من أمس، أعلنت الإمارات وفي إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عن تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث تهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

يذكر أن دولة الإمارات قدمت ما يزيد على 364 مليون دولار لدعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في العامين السابقين، من ضمنها مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم برنامج التعليم للأونروا خلال العام الماضي 2018، والذي يعد أكبر برامج الوكالة، إلى جانب دعم عدد من الخدمات الأخرى مثل الصحة وتوفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين. كما قدمت دولة الإمارات في فبراير من العام الماضي مليوني دولار لوكالة «الأونروا» لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة.