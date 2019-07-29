الرئاسة الفلسطينية تدين الأصوات النشاز : مواقف أشقائنا العرب «مشرفة»

دانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، ما سمتها «الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على أشقائنا العرب الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية شعبنا الوطنية ولصموده على أرضه».

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات شعبنا وصورته وصورة أشقائنا الناصعة».

وتوجهت الرئاسة إلى الأشقاء العرب بالشكر والتقدير لمواقفهم التاريخية الصلبة في دعم القضية الفلسطينية وقالت: «نتوجه إلى أشقائنا العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان شعبنا وقضيته الوطنية».

في هذا الإطار، ثمّنت الرئاسة الفلسطينية «مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف».