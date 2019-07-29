الاحتلال الإسرائيلي يدمر مشروعاً سياحياً شمال نابلس

المصدر: القدس المحتلة- وام

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جزءاً من مشروع سياحي قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ودمرت جزءاً من مشروع سياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة البيدر قرب الموقع الأثري الذي يقع في مناطق مصنفة «ب» في الضفة.

واعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 14 من محافظتي القدس وبيت لحم فجر أمس وأحالتهم للتحقيق.

وفي غزة فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها ومضخات المياه العادمة، صباح أمس، صوب مراكب الصيادين ببحر شمال القطاع.

كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة في عيد الأضحى المبارك. وقال رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، إن اللجنة أبلغت شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر كرم أبو سالم بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح فتوح أن الإغلاق سيكون يومي الأحد والاثنين الموافق 11 و12 من شهر أغسطس - 2019 على أن يعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء 13 من نفس الشهر.