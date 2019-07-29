المصدر: القاهرة - وكالات

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي أصبحت تتجاوز كل يوم مستويات جديدة في انتهاك حقوق الإنسان، وآخرها هدم مئة شقة سكنية في صور باهر في القدس المحتلة.

وقال أبو الغيط في كلمته، أمس، أمام المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان «أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان لا سيما النساء والأطفال»، والتي ألقتها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إننا أصبحنا الآن أمام نظامين منفصلين لحياة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، «الأول للمستوطنين اليهود- والثاني للفلسطينيين أصحاب الأرض».

وتساءل إن لم يكن هذا هو الفصل العنصري فماذا يكون نظام الفصل إذا؟ فإنها جريمة العصر وتجد للأسف من يبرر لها، ويدافع عنها، ويقدم لها الغطاء السياسي.