وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود الذي وافته المنية اليوم "الأحد".
وصدر عن الديوان الملكي بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" جاء فيه : انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.