وزير حقوق الإنسان اليمني: التمثيل بالجثث وسحلها «جريمة حرب»

المصدر: القاهرة - البيان

قال وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، إن ميليشيا الحوثي تقوم بسحل الجثث والتمثيل بها، متجاوزة كل الأعراف اليمنية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح الوزير عسكر، في تصريح صحافي صباح اليوم، أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية من تصفية مجاهد قشيرة الغولي، وسحل والتمثيل بجثته «جريمة مدانة وانتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، وتجاوز كل الأعراف اليمنية، مؤكداً أن التمثيل بالجثث وسحلها أمر يشكل جريمة حرب.

وتساءل عسكر «إذا كان تعامل ميليشيا الحوثي مع حلفائها ومع من ساندها بهذه الوحشية، فكيف بمن ناوأها؟».

كما طالب وزير حقوق الإنسان اليمني، المجتمع الدولي بإدانة مرتكبي هذه الانتهاكات، والتي قال إن استمرارها هو استمرار للعنف وتقويض لجهود السلام في اليمن.