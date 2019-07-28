183 مليون درهم من الإمارات لـ«أونروا»

المصدر: أبوظبي ـ وام

قدمت دولة الإمارات، في إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، منحة بقيمة 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وتهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة، وتنفيذ البرامج التعليمية للطلبة، لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

وثمّنت الدولة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الجهود الحثيثة التي تبذلها «أونروا»، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في ظل التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة، كما أشادت بمواقف وجهود المانحين الدوليين الذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة.

وأكدت الإمارات التزامها بتأدية واجبها الإنساني لدعم القضايا الإنسانية الملحة حول العالم، واستمرارها في الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والإسهام في تقديم الخدمات الأساسية الممكنة له، كما جددت الدعوة للمجتمع الدولي والجهات المانحة لمواصلة تقديم المزيد من الدعم المالي لوكالة «أونروا»، إضافة إلى الاستمرار في تقديم مختلف أشكال الدعم الذي يخفف من معاناة الفلسطينيين أينما كانوا. وقدمت الإمارات ما يزيد على 1.336 مليار درهم (364 مليون دولار) لدعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في العامين السابقين.

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