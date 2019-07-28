زعماء يشيدون بدور الرئيس التونسي الراحل

المصدر: تونس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان رجل نضال وقوة. وأضاف ماكرون، في كلمته خلال مراسم تشييع جثمان الراحل السبسي بقصر قرطاج، أن «الرئيس التونسي الراحل أرسى الديمقراطية في بلاده»، مؤكداً أن الشعب التونسي سيظل دائماً يتذكر إنجازاته.

وأشاد الرئيس الفرنسي بدور السبسي في «عمليات السلام بالمنطقة»، واصفاً هذا الدور بـ«العظيم»، مشدداً على إرسائه السلام والاستقرار في تونس.

بدوره، قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، في الكلمة التأبينية التي ألقاها خلال مراسم جنازة، الرئيس التونسي الراحل، «إنه كان رجلاً مدافعاً عن الحق والعدالة». من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الرئيس التونسي الراحل، قد حمل تونس على الاستقرار والديمقراطية.

وقال عباس، في كلمة تأبينية، في جنازة الرئيس التونسي الراحل، «إن الأمة العربية والإسلامية فقدت الباجي قايد السبسي، الذي كان قائداً عظيماً».

وفي السياق ذاته، أكد ملك إسبانيا فيليب السادس أن العالم فقد زعيماً كبيراً برحيل الباجي قايد السبسي.

وقال فيليب السادس، في كلمة تأبينية، في جنازة الرئيس التونسي الراحل: «إن الأخير كان نموذجاً للديمقراطية والحرية وعبر بتونس إلى مرحلة الأمان».

من جانبه، أكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن الرئيس التونسي الراحل غير التاريخ. وقال الرئيس البرتغالي، في كلمة تأبينية، في جنازة الرئيس التونسي الراحل: «إن الباجي قايد السبسي لعب دوراً مهماً بالمنطقة». وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد شارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل، مجدداً خالص تعازيه لأسرة الفقيد وللحكومة التونسية والشعب التونسي في هذا المصاب الجلل.