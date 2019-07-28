تصريح الحج شرط لدخول مكة

المصدر: الرياض، مكة - واس

اشترطت وزارة الداخلية السعودية على الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة، الحصول على تصاريح للدخول إلى مكة المكرمة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالأنظمة التي تهدف للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وتيسير أدائهم لنسك وشعائر الحج، إنفاذاً للتعليمات القاضية بضرورة الحصول على تصاريح وفق الإجراءات المعتمدة.

وحذرت في الوقت ذاته مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجاً إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على تصاريح بالحج، بأنهم سيكونون عرضة لتطبيق العقوبات بحقهم.

فرقة ميدانية

في الأثناء، شكلت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب فرقة ميدانية تعمل داخل المسجد الحرام على مدار الساعة، حيث تقوم بجولات ميدانية لرفع الحقائب «والأفياش» والشواحن الكهربائية الموجودة بالأروقة والممرات في المسجد الحرام ومنع الأطعمة والأشربة غير المصرح بدخولها، بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام والإدارات ذات العلاقة.