شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال على حدود غزة

المصدر: غزة، رام الله - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطيني أول من أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن أحمد القرا (23 عاماً) توفي «متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار». كما أصيب 38 فلسطينياً بأعيرة نارية الجمعة، وفقاً لوزارة الصحة. من جهته زعم جيش الاحتلال أمس السبت أن جنوده فتحوا النار على متظاهرين عمدوا إلى العنف بعدما استخدم الجنود في بادئ الأمر «وسائل تفريق أعمال الشغب».

وقالت ناطقة باسم جيش الاحتلال لوكالة فرانس برس إن «حوالي 5500 من المتظاهرين الفلسطينيين تجمعوا قرب السياج» الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضافت أن المتظاهرين ألقوا قنابل وعبوات متفجرة وحاولوا الاقتراب من السياج.

واستشهد 296 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في نهاية مارس 2018، معظمهم في احتجاجات والآخرون في ضربات جوية أو قصف دبابات.

كما قتل سبعة إسرائيليين في الفترة نفسها.

وتفرض إسرائيل حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عشرة أعوام.

من جهة أخرى قطع مستوطنون، أمس السبت، نحو 80 شجرة زيتون في أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف خالد عبيه حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مستوطنين قطعوا أشجار الزيتون في الأراضي الواقعة بالقرب من مستوطنة «رحاليم» شرق القرية. وأوضح أن الأشجار تعود ملكيتها للشقيقين أحمد وراضي عطياني.