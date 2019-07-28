الميليشيا تقتحم مخازن برنامج الغذاء العالمي في ريمة

المصدر: عدن - وكالات

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أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية أحرقت كميات من المساعدات الإنسانية في محافظة ريمة شمالي البلاد. وكشف بيان صادر عن اللجنة أن الميليشيا تسببت في إتلاف قرابة الـ15 طناً من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالمحافظة.

وأضاف البيان أن «الميليشيا (الإرهابية) منعت برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بالمحافظة ريمة».

وطالبت اللجنة اليمنية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث، ورفع التقارير إلى مجلس الأمن.

وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بحق العملية الإغاثية.

وارتكب الانقلابيون سلسلة انتهاكات بحق العمل الإغاثي في محافظات عدة، ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق تقديم المساعدات بشكل جزئي في العاصمة صنعاء. وسبق أن اتهمت تقارير أممية ميليشيا الحوثي بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى وبيعها في الأسواق وتحويل مسارها إلى غير المستحقين.