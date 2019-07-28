اتهام «العمّال الكردستاني» بقتل نائب القنصل التركي

المصدر: أربيل - أ ف ب

اتهمت سلطات إقليم كردستان العراق، حزب العمّال الكردستاني، بالوقوف خلف مقتل نائب القنصل التركي، الذي قتل بإطلاق النار عليه في مطعم في أربيل منتصف الشهر الحالي، وأكدت استنادها إلى «اعترافات» المشتبه به، الذي أوقف قبل أسبوع.

وأعلنت السلطات في إقليم كردستان، بعد أربعة أيام على مقتل عثمان كوسيه، توقيف المشتبه بتنفيذه العملية، وهو كردي من تركيا عمره 27 عاماً، فيما قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، إنّه شقيق نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنّه وثيق الصلة بحزب العمّال الكردستاني.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، إنّ «ثلاثة أتراك وثلاثة عراقيين أوقفوا لتنفيذهم الحادث الإرهابي الذي جرى التخطيط له منذ عدة أشهر، من قبل مسؤول في حزب العمّال الكردستاني في جبال قنديل» في شمالي الإقليم، حيث أطلقت أنقرة مؤخراً عملية جوية هي «الأوسع نطاقاً» ضدّ حزب العمّال الكردستاني.