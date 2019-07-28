تغييرات بشبكة إيران المالية

المصدر: دبي - وكالات

أجرى قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، تغييرات جديدة في قيادة كوادره العاملين في «لجنة إعمار العتبات المقدسة» في العراق، الذين يعملون ضمن شبكة أمنية ومالية تدير نفوذ إيران في العراق، والتي تُعتبر في نفس الوقت إحدى شبكات الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

ووفقاً لوكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري، فقد عيّن سليماني، يوم الخميس، اثنين من ضباط الحرس الثوري، وهما من مسقط رأسه بمحافظة كرمان، جنوبي إيران، على رأس هذه الشبكة. ووفقاً للتغييرات الجديدة، قام سليماني بتعيين عمدة كرمان السابق، محمد جلال مآب، مديراً لـ «لجنة إعمار العتبات المقدسة» في العراق، بدل حسن بُلارك، الذي تم تعيينه مستشاراً ومساعداً خاصاً له في العراق، لإدارة الشبكة المالية الإيرانية هناك.